из 2 городов расстояние между которыми 846 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через ...
Математика
из 2 городов расстояние между которыми 846 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние равно произведению скорости на время (S=Vt) 85 км/час*3 час=255 км (первый) 60 км/час*3 час=180 км (второй) 255 км+180 км=435 км (оба) 846 км-435 км=411 км (между ними) Ответ: через три часа между поездами будет 411 км
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