Из 30 Звеньев составлена цепь, просвет каждого звена 12мм, а толщина звена 3мм. Какую длину имеет эта цепь Варианты ответов: А) 180 В)232 С)366 D)450
Алгебра
Из 30 Звеньев составлена цепь, просвет каждого звена 12мм, а толщина звена 3мм. Какую длину имеет эта цепь Варианты ответов: А) 180 В)232 С)366 D)450
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С) 366. ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, Я ЗНАЮ ТОЧНО, Я РЕШИЛА ВСЕ И У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 366
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