Из 400 купленных телефонов 320 оказались заряженными.Определите процент незаряженн??х телефонов. Плиз помогитеее.
Математика
Из 400 купленных телефонов 320 оказались заряженными.Определите процент незаряженн??х телефонов. Плиз помогитеее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 процентов незаряженных
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