Из 8ц смолы при добавлении других компонентов можно получить 12ц замазки.сколько к??.замазки можно получить из 80кг.смолы?
Математика
Из 8ц смолы при добавлении других компонентов можно получить 12ц замазки.сколько к??.замазки можно получить из 80кг.смолы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала перевести центнеры в килограммы, а потом узнать во сколько раз масса замазки больше массы смолы: 1)1200÷800=1,5 2)80·1,5= 120(кг) - замазки Ответ: 120 кг Можно решить соствляя пропорцию: 800 кг смолы - 1200 кг замазки 80кг - х кг х =80·1200÷800 = 120(кг) Ответ:120кг
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