Из 8ц смолы при добавлении других компонентов можно получить 12ц замазки.сколько к??.замазки можно получить из 80кг.смолы?

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Сначала перевести центнеры в килограммы, а потом узнать во сколько раз масса замазки больше массы смолы: 1)1200÷800=1,5 2)80·1,5= 120(кг) - замазки Ответ: 120 кг Можно решить соствляя пропорцию: 800 кг смолы - 1200 кг замазки 80кг - х кг х =80·1200÷800 = 120(кг) Ответ:120кг