Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишите числа,имеющие:1)только один делитель;2)только два д??лителя;3)больше двух делителей

Математика

Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишите числа,имеющие:1)только один делитель;2)только два д??лителя;3)больше двух делителей

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