Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишите числа,имеющие:1)только один делитель;2)только два д??лителя;3)больше двух делителей

Математика
Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишите числа,имеющие:1)только один делитель;2)только два д??лителя;3)больше двух делителей
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1) 15 2)6,1 3)28,..? ....
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