Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. первый поезд ??рошел до встречи 246 км, второй на 20 км меньше.какое расстояние между городами?

Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. первый поезд ??рошел до встречи 246 км, второй на 20 км меньше.какое расстояние между городами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
246-20=226 км-прошел второй поезд 246+226=472 км ответ: 472 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите по составу слова письменно в сарафанчике ,уходит,шерстяным(шарфом),тихая,безлунная(ночь)
Ответить
Математика
1,23х45,7/12,3х0,457
Ответить
Русский язык
Определить место звука бь в слове лебедь
Ответить
Физика
Упряжка собак , протянув сани горизонтальной дорогой в длину 10 км , выполнила рабо??у 980 кДж . Считая ,что коэффициент трения равен 0,02 , а движ...
Ответить
Информатика
Что представляет собой текстовый редактор как програмный продукт
Ответить