Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. первый поезд ??рошел до встречи 246 км, второй на 20 км меньше.какое расстояние между городами?

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. первый поезд ??рошел до встречи 246 км, второй на 20 км меньше.какое расстояние между городами?

Автор: Гость