Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. первый поезд ??рошел до встречи 246 км, второй на 20 км меньше.какое расстояние между городами?
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. первый поезд ??рошел до встречи 246 км, второй на 20 км меньше.какое расстояние между городами?
Ответ(ы):
Гость:
246-20=226 км-прошел второй поезд 246+226=472 км ответ: 472 км
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