Из двух городов вышли Одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18 часов Определите скорость каждого поезда если расстояние между городами 1620 километров Скорость одного поезда 10 километров в час больше ск...

Математика

Из двух городов вышли Одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18 часов Определите скорость каждого поезда если расстояние между городами 1620 километров Скорость одного поезда 10 километров в час больше скорости другого

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