Из двух городов вышли Одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18 часов Определите скорость каждого поезда если расстояние между городами 1620 километров Скорость одного поезда 10 километров в час больше ск...
Математика
Из двух городов вышли Одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18 часов Определите скорость каждого поезда если расстояние между городами 1620 километров Скорость одного поезда 10 километров в час больше скорости другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость 1 поезда, тогда (х+10) км/ч скорость 2 поезда. За 18 часов они вместе прошли 1620 км. Составим уравнение: 18х+18(х+10)=1620 18х+18х+180=1620 36х+180=1620 36х=1620-180 36х=1440 х=1440:36 х=40 км/ч скорость 1 поезда 40+10=50 км/ч скорость 2 поезда Ответ: 40 км/ч и 50 км/ч Проверка: 40*18+18*50=1620 18*(40+50)=1620 18*90=1620 1620=1620
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