Из двух листов цветной бумаги можно сзделать для украшение елки 6 одинаковых фана??иков. Сколько таких фонариков можно сделать из восьми таких же листов бумаги?
Математика
Из двух листов цветной бумаги можно сзделать для украшение елки 6 одинаковых фана??иков. Сколько таких фонариков можно сделать из восьми таких же листов бумаги?
Ответ(ы):
Гость:
6/2=3 - (фонарика) с одного листа 3*8=24 - (фонариков) с 8 листов Ответ:24 фонариков с 8 листов Вот так?
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