Из двух листов цветной бумаги можно сзделать для украшение елки 6 одинаковых фана??иков. Сколько таких фонариков можно сделать из восьми таких же листов бумаги?

Математика

Из двух листов цветной бумаги можно сзделать для украшение елки 6 одинаковых фана??иков. Сколько таких фонариков можно сделать из восьми таких же листов бумаги?

Автор: Гость