Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из них , если всадник ехал на 12 км/ч быстрее пешехода и они встретились через 5 мин ?

Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из них , если всадник ехал на 12 км/ч быстрее пешехода и они встретились через 5 мин ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Пусть скоростьпешехода -  Х км/ч,  тогда скоростьвсадника  -  ( Х+12)  км/ч.Скорость сближенияпешехода и всадника   -  Х +   ( Х+12) =  2Х + 12  км/ч.Они встретились через 5 мин= 5/60 ч =  1/12 ч (2Х + 12 ) * 1/12 = 22Х * 1/12    +  12  * 1/12= 2Х/6    +  1  = 2Х/6     =  1Х = 6    ( км/ч   -  скорость пешехода)Х+12 = 6+12 = 18  (км/ч)  -  скорость всадника Ответ:  6 км/ч   -  скорость пешехода, 18  км/ч   -  скорость всадника.

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