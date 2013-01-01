Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из них , если всадник ехал на 12 км/ч быстрее пешехода и они встретились через 5 мин ?
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из них , если всадник ехал на 12 км/ч быстрее пешехода и они встретились через 5 мин ?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Пусть скоростьпешехода - Х км/ч, тогда скоростьвсадника - ( Х+12) км/ч.Скорость сближенияпешехода и всадника - Х + ( Х+12) = 2Х + 12 км/ч.Они встретились через 5 мин= 5/60 ч = 1/12 ч (2Х + 12 ) * 1/12 = 22Х * 1/12 + 12 * 1/12= 2Х/6 + 1 = 2Х/6 = 1Х = 6 ( км/ч - скорость пешехода)Х+12 = 6+12 = 18 (км/ч) - скорость всадника Ответ: 6 км/ч - скорость пешехода, 18 км/ч - скорость всадника.
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