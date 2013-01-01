Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из них , если всадник ехал на 12 км/ч быстрее пешехода и они встретились через 5 мин ?

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из них , если всадник ехал на 12 км/ч быстрее пешехода и они встретились через 5 мин ?

Автор: Гость