Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипидиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипидиста если изв...

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипидиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипидиста если известно что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.

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