Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипидиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипидиста если изв...
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипидиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипидиста если известно что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость пешехода х тогда скорость велосипедиста 4х, тогда (х+4х)*2,5=40 5х=40:2,5 5х=16 х=16:5 х=3,2 км/ч (скорость пешехода) 4*3,2=12,8 км/ч (скорость велосипедиста)
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