Из двух сел одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 1,5 ч. Расстояние между селами 12,3 км. Скорость одного пешехода 4,4 км/ч. Найдите скорость другого пешехода. Решите уравнением

Гость: Гость:

1)первый пешеход прошел за 1.5 часа двигаясь со скоростью 4.4км/ч 1.5*4.4=6.6 км 2) так как они встретились то часть пути прошел первый пешеход а другую часть пути равной 6.6 км прошел второй пешеход, а вместе они прошли расстояние 12.3 км второй прошел 12.3-6.6=5.7 км 3) мы знаем что второй пешеход прошел 5.7 км и шел тоже 1.5 часа поэтому его скорость равна 5.7/1.5=3.8 км/ч Ответ 3.8 км/ч