Из двух сел Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 1,5 часов расстояние между селами 12,3 км Скорость одного пешехода 4 ,4 километров час Найдите скорость другого пешехода пмогите срочно
Математика
Из двух сел Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 1,5 часов расстояние между селами 12,3 км Скорость одного пешехода 4 ,4 километров час Найдите скорость другого пешехода пмогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,4*1,5=6,6 (км) прошел первый пешеход до встречи 2) 12,3-6,6=5,7(км) соответственно прошел второй пешеход 3) 5,7:1,5=3,8 (км/ч) скорость второго пешехода или по другому 1) 12,3:1,5= 8,2 (км/ч) скорость сближения пешеходов 2) 8,2-4,4= 3,8 (км/ч) скорость второго пешехода
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