Из двух сел Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 1,5 часов расстояние между селами 12,3 км Скорость одного пешехода 4 ,4 километров час Найдите скорость другого пешехода пмогите срочно

Математика

Из двух сел Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 1,5 часов расстояние между селами 12,3 км Скорость одного пешехода 4 ,4 километров час Найдите скорость другого пешехода пмогите срочно

Автор: Гость