Из двух военных лагерей вышли одновременно навстречу друг другу две роты солдат. ??дна рота идет со скоростью 5км/час а другая со скоростью 6км/час. Какое расстояние будет между ними через три часа если лагеря находятся на расс...

Математика
Из двух военных лагерей вышли одновременно навстречу друг другу две роты солдат. ??дна рота идет со скоростью 5км/час а другая со скоростью 6км/час. Какое расстояние будет между ними через три часа если лагеря находятся на расстоянии 38км друг от друга?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+6=11 (км/ч) - вся скорость 11*3=33 (км) - всего прошли роты 38-33=5 (км) - будет между ними
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