Из города А в город В вылетели 2 самолета. Скорость одного 200… км/ч ,а другого 400….км/ч. Сколько времени в пути был … 1 самолет,если он прибыл в пункт В на 0,5 часа раньше, чем второй.
Математика
Из города А в город В вылетели 2 самолета. Скорость одного 200… км/ч ,а другого 400….км/ч. Сколько времени в пути был … 1 самолет,если он прибыл в пункт В на 0,5 часа раньше, чем второй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение , где Хч это время второго самолёта, тогда Хч-0,5ч это время первого: 400*( х-0,5) =200*х 400х-200=200х 400х-200х=200 200х=200 х=200:200 х=1ч ( время полёта второго самолёта) 2) 1ч-0,5ч=0,5ч или 30мин ( время полёта первого самолёта).
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