Из города А в город В вылетели 2 самолета. Скорость одного 200… км/ч ,а другого 400….км/ч. Сколько времени в пути был … 1 самолет,если он прибыл в пункт В на 0,5 часа раньше, чем второй.

Математика

Из города А в город В вылетели 2 самолета. Скорость одного 200… км/ч ,а другого 400….км/ч. Сколько времени в пути был … 1 самолет,если он прибыл в пункт В на 0,5 часа раньше, чем второй.

Автор: Гость