Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч , а обратно со скоростью 60 км/ч .Какое время автомобилист затратит на путь в город ?
Математика
Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч , а обратно со скоростью 60 км/ч .Какое время автомобилист затратит на путь в город ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90x2=180(км) - из города на дачу 2) 180:60=3(ч) Ответ: 3 ч автомобилист затратит на путь в город
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