Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч , а обратно со скоростью 60 км/ч .Какое время автомобилист затратит на путь в город ?

Математика

Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч , а обратно со скоростью 60 км/ч .Какое время автомобилист затратит на путь в город ?

Автор: Гость