из города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля ск??рость первого автомобиля равна 8 целых четыре десятых километра в час а скорость второго 76,3 километров час через сколько часов расстояние между ...
Математика
из города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля ск??рость первого автомобиля равна 8 целых четыре десятых километра в час а скорость второго 76,3 километров час через сколько часов расстояние между ними будет равно 126,96 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126,96/(82,4+76,3)=0,8 часа или 48 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Русский язык