из города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля ск??рость первого автомобиля равна 8 целых четыре десятых километра в час а скорость второго 76,3 километров час через сколько часов расстояние между ...

Математика
из города одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля ск??рость первого автомобиля равна 8 целых четыре десятых километра в час а скорость второго 76,3 километров час через сколько часов расстояние между ними будет равно 126,96 километров
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126,96/(82,4+76,3)=0,8 часа   или 48 минут
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