Из города в одном напровление выехали одновременно легковая машина и автобус ско??ость автобуса 65км/ч.а машины 75км/ч какое растояние по шоссе будет между ними через 1ч; 6ч?

Математика

Из города в одном напровление выехали одновременно легковая машина и автобус ско??ость автобуса 65км/ч.а машины 75км/ч какое растояние по шоссе будет между ними через 1ч; 6ч?

Автор: Гость