Из города в одном напровление выехали одновременно легковая машина и автобус ско??ость автобуса 65км/ч.а машины 75км/ч какое растояние по шоссе будет между ними через 1ч; 6ч?
Математика
Из города в одном напровление выехали одновременно легковая машина и автобус ско??ость автобуса 65км/ч.а машины 75км/ч какое растояние по шоссе будет между ними через 1ч; 6ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они едут в одном направлении,то легковая машина удаляется от автобуса на 10 км/ч. 75 - 65 = 10 км/ч - скорость удаления( за 1 час.) За 6 часов легковая автомашина обгонит автобус на 60 км. 10 км/ч * 6 = 60 км.
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