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Найди значение выражения 5^m-1, если 5^м=4
Алгебра
Найди значение выражения 5^m-1, если 5^м=4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5^(m-1)=5^m/5^1=4/1=4
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