Из одной точки одновременно в разные стороны выехали два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 240 м/мин, а скорость второго - 360 м/мин. На сколько километров они удалятся друг от друга через 1 час?

Математика

Из одной точки одновременно в разные стороны выехали два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 240 м/мин, а скорость второго - 360 м/мин. На сколько километров они удалятся друг от друга через 1 час?

Автор: Гость