Из одной точки одновременно в разные стороны выехали два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 240 м/мин, а скорость второго - 360 м/мин. На сколько километров они удалятся друг от друга через 1 час?
Математика
Из одной точки одновременно в разные стороны выехали два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 240 м/мин, а скорость второго - 360 м/мин. На сколько километров они удалятся друг от друга через 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость удаления 240+360=600 м/мин Переводим 600м/мин = 36 км/ч. Ответ: 36 км/ч
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