Из поселка в город сначала выехала грузовая машина а через некоторое время в том же направлении выехали легковая машины скорость грузовой машины равна 60 километров в час а скорость легковой 80 километров в час проехал 480 кило...

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Из поселка в город сначала выехала грузовая машина а через некоторое время в том же направлении выехали легковая машины скорость грузовой машины равна 60 километров в час а скорость легковой 80 километров в час проехал 480 километров легковая машина догнала грузовую Сколько километров проехала грузовая машина до того как уехал легковая машина

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