Из поселка в город сначала выехала грузовая машина а через некоторое время в том же направлении выехали легковая машины скорость грузовой машины равна 60 километров в час а скорость легковой 80 километров в час проехал 480 кило...
Математика
Из поселка в город сначала выехала грузовая машина а через некоторое время в том же направлении выехали легковая машины скорость грузовой машины равна 60 километров в час а скорость легковой 80 километров в час проехал 480 километров легковая машина догнала грузовую Сколько километров проехала грузовая машина до того как уехал легковая машина
Ответ(ы):
Гость:
1) 480: 60=8 часов в пути ехала грузовая. 2) 480:80=6 часов в пути ехала легковая. 3) 8-6=2часа разница между ними во времени. 4) 60х2=120км проехала грузовая машина , до того как выехала легковая машина.
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