Из пункта A в пункт B и в обратном направлении с часовым интервалом курсируют рейсовые автобусы. Скорости автобусов постоянны, а время в пути составляет 4 часа. Пассажир из окна своего автобуса увидел встречный автобус. Следующ...
Алгебра
Из пункта A в пункт B и в обратном направлении с часовым интервалом курсируют рейсовые автобусы. Скорости автобусов постоянны, а время в пути составляет 4 часа. Пассажир из окна своего автобуса увидел встречный автобус. Следующий встречный автобус он увидит через...
Ответ(ы):
Гость:
Допустим, автобус выходит из А в 6 утра и приходит в В в 10. Следующий выходит в 7, потом в 8, в 9, в 10, в 11, в 12, в 13. Придя в 10 утра в В, он разворачивается и едет обратно. В А он возвращается в 14. Автобус, который вышел из А в 7, к 10 часам проедет 3/4 дороги. А в 10:30 он проедет 3/4 + 1/8 = 7/8 и встретит первый автобус, который в 10 вышел из В. Автобус, который вышел в 8, к 10 часам проедет 1/2 дороги. А в 10:30 он проедет 1/2 + 1/8 = 5/8 дороги. И ровно в 11 он проедет 3/4 дороги и встретит первый автобус. И дальше все точно также. Таким образом, если я увидел встречный автобус, то следующий я увижу через полчаса.
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