Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82км/ч Найдите расстояние между поездами 1)через 1 час выход скорого по...
Математика
Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82км/ч Найдите расстояние между поездами 1)через 1 час выход скорого поезда 2)через 3 ч после выхода товарного поезда 3)через 5 ч после выхода скорого поезда Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга 650км
Ответ(ы):
Гость:
48*2+82=178км-прошли вместе за 1ч 650-178=472 км через 1 час выход скорого поезда 48*3+82*2= 308км-прошли вместе за 3ч 650--308=342км через 3 ч после выхода товарного поезда 48*6+82*5=698км-прошли вместе за 5ч 698-650=48км через 5 ч после выхода скорого поезда,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выберите правильное утверждение относительно веществ,которые растворяются в воде. а)хлорид натрия-нерастворимое вещество в)масло растворяется в...
Математика
Это легко но я не могу это решить( Помогите... 2х-32=24 и 13 - х =4 целых 1/4 Не знаю что м??е делать!