Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82км/ч Найдите расстояние между поездами 1)через 1 час выход скорого по...

Математика
Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82км/ч Найдите расстояние между поездами 1)через 1 час выход скорого поезда 2)через 3 ч после выхода товарного поезда 3)через 5 ч после выхода скорого поезда Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга 650км
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48*2+82=178км-прошли вместе за 1ч 650-178=472 км через 1 час выход скорого поезда 48*3+82*2= 308км-прошли вместе за 3ч 650--308=342км через 3 ч после выхода товарного поезда 48*6+82*5=698км-прошли вместе за 5ч 698-650=48км через 5 ч после выхода скорого поезда, 
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