Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82км/ч Найдите расстояние между поездами 1)через 1 час выход скорого по...

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Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со скоростью 82км/ч Найдите расстояние между поездами 1)через 1 час выход скорого поезда 2)через 3 ч после выхода товарного поезда 3)через 5 ч после выхода скорого поезда Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга 650км

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