Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась это проволока... А-сурдинка Б-баклуша В-просак Г-канитель Д-каракуль

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Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась это проволока... А-сурдинка Б-баклуша В-просак Г-канитель Д-каракуль

Автор: Гость