Измени слова так чтобы вместо буквы ё была буква е вёдра вёсла гнёзда звёзды зёрна мётлы озёра пчёлы рёбра сёла слёзы стёкла щёки поставь знак ударения назови без ударные гласные

Русский язык
Измени слова так чтобы вместо буквы ё была буква е вёдра вёсла гнёзда звёзды зёрна мётлы озёра пчёлы рёбра сёла слёзы стёкла щёки поставь знак ударения назови без ударные гласные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведро, весло, гнездо, звезда, зерно, метла, озеро, пчела, ребро, село, слеза, стекло, щека- ударение во всех словах падает на конец слова, кроме озеро- первая о- ударная
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