Измени слова так чтобы вместо буквы ё была буква е вёдра вёсла гнёзда звёзды зёрна мётлы озёра пчёлы рёбра сёла слёзы стёкла щёки поставь знак ударения назови без ударные гласные

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Измени слова так чтобы вместо буквы ё была буква е вёдра вёсла гнёзда звёзды зёрна мётлы озёра пчёлы рёбра сёла слёзы стёкла щёки поставь знак ударения назови без ударные гласные

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