Известна длина экватора планеты.Объясните,как вычислить диаметр планеты.
Математика
Известна длина экватора планеты.Объясните,как вычислить диаметр планеты.
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности это L = 2пR или L = пD ,где D - диаметр, значит D= L/п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Расположите события в хронологическом порядке 1 выход России из первой мировой 2 расстрел царской семьи в Екатеринбурге 3 приход большевиков...
Обществознание
Анюта куда-то положила свою любимую книгу и никак не может найти. Подпиши под цент??альным рисунком, какие эмоции она испытывает. Зачеркни рисунки ...