Известна длина экватора планеты.Объясните,как вычислить диаметр планеты.

Математика
Известна длина экватора планеты.Объясните,как вычислить диаметр планеты.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности это L = 2пR или L = пD ,где D - диаметр, значит D= L/п
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