Известно что b5=32 , b7=128. Найти b1 и q. Помогите пожалуйста)))
Алгебра
Известно что b5=32 , b7=128. Найти b1 и q. Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B₇=b₁*q⁶ b₅=b₁*q⁴ b₇/b₅=b₁*q⁶/b₁*q⁴=q ² 128/32=q² q²=4 q=2 или q=-2 В обоих случаях q⁴=16 Тогда b₁*16=32 b₁=2
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