Извините мне нужно 1350*68 в столбик

Математика
Извините мне нужно 1350*68 в столбик
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Гость:
Вот держи)))))))))))
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