К раствору щелочи в воде добавили еще 28г чистой щелочи. В итоге получился 16% - процентный раствор массой 800гр. Сколько граммов щелочи было в исходном растворе?
Алгебра
К раствору щелочи в воде добавили еще 28г чистой щелочи. В итоге получился 16% - процентный раствор массой 800гр. Сколько граммов щелочи было в исходном растворе?
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