К раствору щелочи в воде добавили еще 28г чистой щелочи. В итоге получился 16% - процентный раствор массой 800гр. Сколько граммов щелочи было в исходном растворе?

Алгебра

К раствору щелочи в воде добавили еще 28г чистой щелочи. В итоге получился 16% - процентный раствор массой 800гр. Сколько граммов щелочи было в исходном растворе?

Автор: Гость