Как будет по английскому слово бутылка

Английский язык
Как будет по английскому слово бутылка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бутылка - Bottle .....
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