Как быстро выучить английский?!

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Смотри фильмы в оригинале с английскими субтитрами. те что нравятся, любые. выписывай незнакомые слова . смотри по 100 раз и повторяй за актерами фразы. ты знаешь о чем фильм, ты знаешь какая последует реплика, ты знаешь как сказать это правильно. английские субтитры помогут в правописании