Как изменится значение суммы 8,9+9,4,если первое слагаемое уменьшить на 5,3 а второе с??агаемое увеличить на 11,7?

Математика

Как изменится значение суммы 8,9+9,4,если первое слагаемое уменьшить на 5,3 а второе с??агаемое увеличить на 11,7?

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