Как изменится значение суммы 8,9+9,4,если первое слагаемое уменьшить на 5,3 а второе с??агаемое увеличить на 11,7?

Математика
Как изменится значение суммы 8,9+9,4,если первое слагаемое уменьшить на 5,3 а второе с??агаемое увеличить на 11,7?
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Ответ(ы):
Гость:
11,7-5,3=6,4 Ответ:увеличится на 6,4
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