Как можно 8 яблок разложить на 2 тарелки? Запиши числовые равенства.
Математика
Как можно 8 яблок разложить на 2 тарелки? Запиши числовые равенства.
Ответ(ы):
Гость:
Если мы положим по 4 яблока,то мы сможем разложить 8:2=4 вот и всё:)
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