Как надо разрезать равнобедренный прямоугольный треугольник на 4 равные части, чтобы из них можно было сосотавить квадрат?

Математика
Как надо разрезать равнобедренный прямоугольный треугольник на 4 равные части, чтобы из них можно было сосотавить квадрат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Провести высоту из вершины большего угла 2 потом уже провести медианы из 2 треугольников
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