Как надо разрезать равнобедренный прямоугольный треугольник на 4 равные части, чтобы из них можно было сосотавить квадрат?

Математика

Как надо разрезать равнобедренный прямоугольный треугольник на 4 равные части, чтобы из них можно было сосотавить квадрат?

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