Как написать условия задачи чтоб найти длину удава.мартышка сложила 30попугаев и еще 8попугаев.сколько получилось?

Математика

Как написать условия задачи чтоб найти длину удава.мартышка сложила 30попугаев и еще 8попугаев.сколько получилось?

Автор: Гость