Как написать условия задачи чтоб найти длину удава.мартышка сложила 30попугаев и еще 8попугаев.сколько получилось?

Математика
Как написать условия задачи чтоб найти длину удава.мартышка сложила 30попугаев и еще 8попугаев.сколько получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 попугаев длина удава :)))) условие.. длина = 30+8 наверно так
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