Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратная призма В)треугольная пирамида
Математика
Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратная призма В)треугольная пирамида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должен быть ответ Г) квадратная пирамида:
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