Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратная призма В)треугольная пирамида

Математика

Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратная призма В)треугольная пирамида

Автор: Гость