Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратная призма В)треугольная пирамида

Математика
Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратная призма В)треугольная пирамида
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должен быть ответ Г) квадратная пирамида:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите цифры словами Не поднялся он по 177 лестницам,не заглянул в 1945 окон
Ответить
Алгебра
Ребяяяят, 2 номер, хелп
Ответить
Математика
2cos^2(п\2+x)+корень из 3sin2x=0 [ 9п\2;6п ]
Ответить
Физика
Иллюзионист демонстрирует публике два одинаковых по размеру цилиндра, плотно обёрнутые бумажной лентой. После чего он вносит цилиндры в пламя горел...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (2-y)(3+y)=0; y^2+4y=0;3x^2-7x=0
Ответить