Как называли завсегдатых посетителей кабаков?
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Как называли завсегдатых посетителей кабаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень быстро трактиры стали делиться по интересам клиентов, тоже становясь своего рода клубами. window.
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