Как ответить на этот вопрос when you spend your summer holidays

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Как ответить на этот вопрос when you spend your summer holidays
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод: Как вы проводили ваши последние каникулы. Wonderful- великолепно Можно любое другое слово. Плохо или хорошо вы провели каникулы я не знаю)
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