как пишется слово облАко? фаничити Как правильно пишется слово облако фонетическ??й разбор

Гость: Гость:

о [о]-гласный б [б]-согласный, парный звонкий, парный твёрдый л [л]-согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а [а]-гласный к [к]-согласный, парный глухой, парный твёрдый о [а]-гласный