как пишется слово облАко? фаничити Как правильно пишется слово облако фонетическ??й разбор
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как пишется слово облАко? фаничити Как правильно пишется слово облако фонетическ??й разбор
Ответ(ы):
Гость:
о [о]-гласный б [б]-согласный, парный звонкий, парный твёрдый л [л]-согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а [а]-гласный к [к]-согласный, парный глухой, парный твёрдый о [а]-гласный
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