Укажите пример без грамматической ошибки (ошибок) в образовании форм слов. Молод??я врач Маргарита Петровна. Порвался левый сандалий. Серёжа – круглый сирота. Приходи на моё день рождение. Потерялся правый туфель.
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Укажите пример без грамматической ошибки (ошибок) в образовании форм слов. Молод??я врач Маргарита Петровна. Порвался левый сандалий. Серёжа – круглый сирота. Приходи на моё день рождение. Потерялся правый туфель.
Ответ(ы):
Гость:
"Сережа - круглый сирота" - будет без грамматических ошибок. ______________________ Всех благ)
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