Укажите пример без грамматической ошибки (ошибок) в образовании форм слов. Молод??я врач Маргарита Петровна. Порвался левый сандалий. Серёжа – круглый сирота. Приходи на моё день рождение. Потерялся правый туфель.

Русский язык

Укажите пример без грамматической ошибки (ошибок) в образовании форм слов. Молод??я врач Маргарита Петровна. Порвался левый сандалий. Серёжа – круглый сирота. Приходи на моё день рождение. Потерялся правый туфель.

Автор: Гость