Как правильно написать

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Как правильно написать
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Гость:
Thirty,nurse, surve, circle, birthday, shirt, her
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