Как правильно определить какое давление мы производим при ходьбе и стоя на месте???
Физика
Как правильно определить какое давление мы производим при ходьбе и стоя на месте???
Ответ(ы):
Гость:
Разделить силу, с которой мы действуем на поверхность на площадь поверхности, на которую действуем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Математика
Одна швея за три часа шьет 4 фартука, а вторая - за 5 часов 7 фартуков. У кого из них выше производительность?
Математика
Русский язык
Придумать предложения, в которых эти слова сначала будут наречиями, а потом кратк??ми прилагательными: разочарова (н, нн)о; собра(н, нн)о; скова(н,...