Как правильно определить какое давление мы производим при ходьбе и стоя на месте???

Физика
Как правильно определить какое давление мы производим при ходьбе и стоя на месте???
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Гость:
Разделить силу, с которой мы действуем на поверхность на площадь поверхности, на которую действуем.
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