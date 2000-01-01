Как разделить слова для переноса:класс,грипп,пас-сажир,тен-нис,хок-кей,ссо-ра,кас-сир,суб-бота,ван-на,програм-ма,кол-лектив,груп-па,бас-сейн,грам-матика,ал-лея,пер-рон,гам-ма,рас-сказ,програм-ма,интел-лигент?
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Как разделить слова для переноса:класс,грипп,пас-сажир,тен-нис,хок-кей,ссо-ра,кас-сир,суб-бота,ван-на,програм-ма,кол-лектив,груп-па,бас-сейн,грам-матика,ал-лея,пер-рон,гам-ма,рас-сказ,програм-ма,интел-лигент?
Ответ(ы):
Гость:
Класс, грипп, пас-са-жир, тен-нис, хок-кей, ссо-ра, кас-сир, суб-бо-та, ван-на, про-грам-ма, кол-лек-тив, груп-па, бас-сейн, грам-ма-ти-ка, ал-лея, пер-рон, гам-ма, рас-сказ, про-грам-ма, ин-тел-ли-гент. И ЗАПОМНИ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ ОДНУ БУКВУ !
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