Как ришать . а* а+3. b*b-3. c+3*3+c. 5-c*10 -c. c+1*c+2. a-1*a-2.
Математика
Как ришать . а* а+3. b*b-3. c+3*3+c. 5-c*10 -c. c+1*c+2. a-1*a-2.
Ответ(ы):
Гость:
А*а+3=а²+3 b*b-3=b²-3 c+3*3+c=2c+9 5-c*10-c=5-10c-c=5-11c c+1*c+2=c+c+2=2c+2=2(c+1) а-1*а-2=а-а-2=-2
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