Как с помощью линейки(без деления) и циркуля построить угол: 165 градусов и 15 градусов? Учебник 7 класс Атанасян, Бутузов.

Гость: Гость:

ой это очень легко. Строишь угол в 180 градусов, строишь перпендикуляр, дальше строишь такой треугольник так чтобы один угол был 60 а другой 30(надо чтобы катет был в 2 раза меньше гипотенузы), строишь бисс угла от 30, и потом строишь угол равный данному от 180.