Как сделать русский язык с данными словосочетаниями составь и запиши предложение. Тёмная чаща - Из тёмной чащи - По тёмной чаще - Через тёмную чащу - За тёмной чащей - В тёмной чащи -
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Как сделать русский язык с данными словосочетаниями составь и запиши предложение. Тёмная чаща - Из тёмной чащи - По тёмной чаще - Через тёмную чащу - За тёмной чащей - В тёмной чащи -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из темной чащи выглянул красный цветок
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Русский язык
Kakie iz etih slov protivopolozni po zna4eniju upornaja.sonnaja.unilaja.lenivaja.veselaja.uprjamaja.silnaja.bodraja.trudoljubivaja.slabaja
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