Найдите дискриминант квадратного уравнения (ещё x1= , x2= ) 1. 4x^2-5x-4=0 2.-2x^2+5x+3=0
Алгебра
Найдите дискриминант квадратного уравнения (ещё x1= , x2= ) 1. 4x^2-5x-4=0 2.-2x^2+5x+3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Д= 25-4*4*(-4)=89 х=(5+- корень89):8 х1= (5+корень 89):8 х2= (5-корень89):8 2. Делим уравнение на (-1) Д=25-4*2*(-3)=25+24=49=7^2 х=(5+-7):4 х1=(5+7):4=3 х2=(5-7):4=-0,5
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