Напиши что такое смелость

Гость: Гость:

Смелость - это умение переступить через свой СТРАХ. Ошибочно полагать, что это бесстрашные люди.. . таких единицы (либо это не совсем здоровые, либо наоборот - более, чем высоко духовные люди) Все) ;) ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧКИ)))