Напиши что такое смелость
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Напиши что такое смелость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смелость - это умение переступить через свой СТРАХ. Ошибочно полагать, что это бесстрашные люди.. . таких единицы (либо это не совсем здоровые, либо наоборот - более, чем высоко духовные люди) Все) ;) ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧКИ)))
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