Мама купмла 10м ткани и сшила платье и сарафан. Сколько ткани у нее осталось, если н?? платье пошло 3м 20см, а на срафан понадобилось 2м 70см.
Математика
Мама купмла 10м ткани и сшила платье и сарафан. Сколько ткани у нее осталось, если н?? платье пошло 3м 20см, а на срафан понадобилось 2м 70см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.20+2.70=5.90 20-5.90=14.10 у неё осталось 14 метров и 10 сантиметров
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