Мама купмла 10м ткани и сшила платье и сарафан. Сколько ткани у нее осталось, если н?? платье пошло 3м 20см, а на срафан понадобилось 2м 70см.

Математика

Мама купмла 10м ткани и сшила платье и сарафан. Сколько ткани у нее осталось, если н?? платье пошло 3м 20см, а на срафан понадобилось 2м 70см.

Автор: Гость