В бак легковой машины заправщик залил 40 литров бензина.а в грузовой машине на 20 ли??ров больше.постав к данному условию такой вопрос чтобы задача решалас в одно действие. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача ре...

Математика

В бак легковой машины заправщик залил 40 литров бензина.а в грузовой машине на 20 ли??ров больше.постав к данному условию такой вопрос чтобы задача решалас в одно действие. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача решалась в два действия

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