В бак легковой машины заправщик залил 40 литров бензина.а в грузовой машине на 20 ли??ров больше.постав к данному условию такой вопрос чтобы задача решалас в одно действие. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача ре...
Математика
В бак легковой машины заправщик залил 40 литров бензина.а в грузовой машине на 20 ли??ров больше.постав к данному условию такой вопрос чтобы задача решалас в одно действие. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача решалась в два действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Сколько бензина залили в грузовой автомобиль? 2 Сколько бензина залили в 2 автомобиля?
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