Прочитай. когда так говорят. спасибо. извините. пожалуйста. здравствуйте. до свида??ие. добрый день
Русский язык
Прочитай. когда так говорят. спасибо. извините. пожалуйста. здравствуйте. до свида??ие. добрый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так говорят уважительные люди, при благодарении, при встрече, при прощании и при ( ну как объяснить, кароче говорят тогда когда нечайно задел человека )
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